Украинци и руснаци се сбиха на парламентарната среща в Турция (ВИДЕО)

Сбиването стана след като по време на речта на депутата от Държавната дума Олга Тимофеева членовете на украинската делегация се опитаха да разгърнат знамената си зад гърба й и започнаха да скандират антируски лозунги. Членове на руската делегация се опитаха да пречат на украинците. Председателят на турския парламент Мустафа Сентоп, който председателства събранието, се намеси и призова участниците в срещата да запазят спокойствие.

A scandal at the PABSEC summit in #Turkey - the Parliamentary Assembly of the Black Sea Economic Cooperation.



In the first video, Ukrainian MPs unfolded the flag of their country during the speech of the Russian representative, after which a scandal broke out and the Turkish… pic.twitter.com/kDazVGHwkC