Тактика и стратегия: На какво залага Русия след загубата на Работино (ВИДЕО)

За тази руска тактика говори украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр. А политическият анализатор на германския таблоид "Билд" Юлиян Рьопке препубликува специално видео на руския пропагандист Семьон Пегов, с което показва, че въпреки всички твърдения на руснаците как контрааткували в Работино (10-12 километра южно от Орехов), всъщност правят само обстрели с артилерия и дронове:

Russia claims “fighting for #Robotyne continues despite the Ukrainian claims about its control”.



➡️In reality, Russian troops are monitoring the village with drones and bombing Ukrainian forces (with quite some accuracy, sadly) from the south.



➡️No evidence for almost a week,… pic.twitter.com/bTiOdn6EKC — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 28, 2023

Междувременно 47-ма щурмова бригада на украинската армия публикува специално видео, посветено на освобождаването на Работино. А какви са вероятните следващи непосредствени цели на украинската армия в Запорожието: Какво са подготвили руснаците на втората защитна линия в Запорожието? (ВИДЕО)

"We need to grit our teeth and keep working," said the soldiers of the 47th separate mechanized brigade, who set up a blue-yellow flag in the village of Robotyne.



An insight on how the village was liberated. pic.twitter.com/Lk8xQFim4h — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2023

Известно раздвижване има и на границата между Запорожка и Донецка област, в направлението Велика Новоселка – Бердянск. Вниманието на украинците е насочено към Приютно, на 15 километра югозападно от Велика Новоселка. А Семьон Пегов изразява опасения, че украинците са превзели някои важни руски позиции при Кременчук, на 15 километра югоизточно от Велика Новоселка.

Руската надежда за паритет на бойното поле – засега само надежда

По отношение на направленията към Купянск и Лиман вече е видимо, че руснаците отново се насочват главно към линията Сватово – Кремена. При Купянск новините идват от руски военни блогъри и новинарски агрегатори, но без видокадри, които са бъдат геолокализирани. Новините са следните – руската армия „прочиства“ украински позиции при Синковка, на 9 километра североизточно от Купянск, но такива новини от руска страна има буквално в поредица от дни. В дневния обзор на ISW (американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) има изрична препратка към публикация на руския военен пропагандист Семьон Пегов (WarGonzo), в която той коментира, че руснаците трудно ще пробият през Синковка и Петропавловка без допълнителни ресурси. Там има много минни полета, както и блатист терен, които предоставят добра защитна позиция на украинците. Друг популярен руски военен телеграм канал "Рибар" също признава, че към Купянск на практика няма промяна на ситуацията.

В направлението Сватово – Кремена основните битки са при Новоегоровка, на 15 километра югозападно от Сватово. Засега потвърден руски напредък там няма – дори в сутрешната сводка на украинския генщаб има данни само за руски артилерийски обстрели в този сектор на фронта. Но украинският зам.-министър на отбраната Анна Маляр предупреди, че руското командване прегрупира руските сили и специално части на руските ВВС с идеята да атакува към Лиман и да привлече повече ресурси на украинската армия там, за да отслаби украинската контраофанзива в Запорожието. По украински данни само към Линам са съсредоточени 48 000 руски войници, а по линията Купянск – Сватово – Кремена според руски военни блогъри има 110 000 руски войници.

По отношение на Бахмут, Анна Маляр изрично посочва в пространна публикация в Телеграм, че руснаците са опитали да контраатакуват при Орехово-Васильовка (11 километра северозападно от Бахмут) и при Клещеевка (6-7 километра южно от Бахмут), но неуспешно. За Клещеевка Маляр казва, че украинците са изтласкали руските сили от центъра на населеното място. За 1 седмица украинците са прибавили още 1 квадратен километър територия и от началото на контраатаката там след падането на Бахмут са си върнали 44 квадратни километра територия в района на града.

Footage from the 3rd separate assault brigade working near Bakhmut.



"Our tanks came close to the forest strip where the positions of the occupiers are located and opened fire." pic.twitter.com/VjETbr67n8 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) August 28, 2023

Битките при Бахмут са жестоки, а и руснаците имат успехи там с артилерийски обстрели по украинската пехота:

Let's hope the repetition of such an attack can be avoided, now the rocket path is known.

Source video: pic.twitter.com/s5XlXkpD2Y — Julian Röpcke🇺🇦 (@JulianRoepcke) August 28, 2023

Война на дронове

Тази нощ беше по-спокойна, като единствено руското военно министерство съобщава за два свалени дрона в област Тула. Официалната руска информация е, че няма щети и жертви – дали обаче е така, ще си проличи вероятно скоро.

В района на Кримския мост, както и в Луганска област, също имаше данни за сериозна активност на руската ПВО.

