Украински десантчици показаха кадри от началото на инвазията в Курск (ВИДЕО)

На 16 август украинските военни за първи път публикуваха кадри от ранните часове на трансграничното нахлуване в руската Курска област.

Инвазията започна преди 10 дни - на 6 август. Киев твърди, че вече е завзел 1150 кв. км руска територия и 82 населени места, включително град Суджа.

Още: Владимир Владимирович, изтеглете войници от Херсон и Запорожие и ги пратете в Курск: Дийпфейк ВИДЕО според доказан анализатор

Видеоклипът, публикуван от пресслужбата на командването на въздушнодесантните войски, съчетава кадри от дронове със записи, направени от войници на място.

AFU General Staff showed footage of the first hours of the operation in Kursk region



The released footage shows demining, border crossings, destruction of the defensive lines of the Russian armed forces, the work of aviation, artillery and captured Russian servicemen. pic.twitter.com/qGVGmu9Frg