Украински студент написа писмо до папата по повод 1000 дни война в Украйна (ВИДЕО)

Папа Франциск чете на глас писмо, изпратено до него от украински студент по повод 1000-ия ден от войната в страната. Това се случи след общата аудиенция тази седмица, на която присъства първата дама на Украйна Олена Зеленска.

Преди аудиенцията папата имаше лична среща със съпругата на Зеленски.

The wife of Ukrainian President Zelenskyy, First Lady Olena Zelenska, had a private meeting with Pope Francis at the Vatican this morning. At today's General Audience, the Pope called the war a "shameful disaster for all humanity." @EWTNews pic.twitter.com/97s9JWE2V5