Италия подкрепя идеята за гаранции за сигурност на Украйна

Италия подкрепя усилията на САЩ за постигане на мир. Нещо повече - италианската държава остава на страната на Украйна и се застъпва за предоставяне на гаранции за сигурност на Украйна, по модела на принципа на Член 5 от НАТО. Това заяви италианският премиер Джорджа Мелони по време на разговори в Белия дом на европейски лидери с президентите на САЩ и Украйна и с генералния секретар на НАТО Йенс Столтенберг.

Италия остава твърдо зад Украйна

„Ще обсъдим много важни теми. Първата е гаранциите за сигурност – как да сме сигурни, че това няма да се повтори, което е предварителното условие за всякакъв мир,“ заяви Мелони в изказването си.

Ръководителката на италианското правителство изрази подкрепа за прилагането на принципа на колективна отбрана, при който нападението срещу един съюзник се смята за нападение срещу всички – както е залегнало в Член 5 на НАТО, предаде Укринформ.

„Щастлива съм, че ще обсъдим това, щастлива съм, че ще започнем от предложение, което, така да се каже, е по модела на Член 5 и което беше италианско от самото начало. Ние винаги сме готови да представяме нашите предложения за мир, за диалог – това е нещо, което трябва да изградим заедно, за да гарантираме мира и да защитим сигурността на нашата нация“, подчерта Мелони.

