"Политиците да спрат да говорят безсмислици": Михаил Кръстев обяснява какво става с парите ни (ВИДЕО)

От моя гледна точка ситуацията с бюджета на държавата изглежда тревожна. Когато говорим за изпълнението на бюджет 2025-та, организацията, която аз представлявам, както и и другите работодателски организации, критикуваха бюджета в приходната му част. Към средата на годината виждаме, че този бюджет няма да бъде изпълнен.

Това заяви в предаването “Студио Actualno” изпълнителният директор на Съюза за стопанска инициатива Михаил Кръстев, коментирайки състоянието на публичните финанси и тревогите, че заложеният бюджет 2025 е нереалистичен.

Какво става с парите ни?

Според Кръстев бюджетът няма да бъде изпълнен, защото приходите в хазната от ДДС са в пъти по-малко от предвидените. Виждаме, че общите данъчни приходи са значително по-малко. Виждаме, че ако разходната част бъде изпълнена така, както е разписана, дефицитът ще бъде по-голям от 3%. Големият проблем е, че когато беше приеман бюджетът за 2025-та година, тогава го критикувахме, а синдикатите бяха против, посочи експертът.

Михаил Кръстев бе коментира, че политиците трябва да спрат да говорят безсмислици и да заблуждават българското общество. “Първо, никой не може да гарантира, че няма да има поскъпване на цени - независимо кой политик го твърди. Това е така, защото пазарните механизми на ценообразуването не зависят от волята на публичната власт. Второ, политиците могат да допринесат за по-високата инфлация, както направиха през последните пет години, защото хвърлянето на ресурс в потребление в групи, които са с по-ниски доходи, директно се отива към потребление. Когато потреблението се стимулира, това помпа цените в магазините. Това е така, защото имаме повече ресурс. И това няма нужда аз да го обяснявам нито на Румен Радев, нито на Росен Желязков, нито на който и да е друг политик в момента, отбеляза още финансовият експерт.

Целият разговор с водещ Мирослав Василев гледайте във видеото.