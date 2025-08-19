Путин продължава да шикалкави за директна среща със Зеленски

Американският президент Доналд Тръмп и руският лидер Владимир Путин са подкрепили продължаване на преките преговори между делегациите на Руската федерация и Украйна. Това е основното послание след снощния телефонен разговор между Тръмп и Путин, като той се състоя насред разговорите на президента на САЩ с най-важните европейски лидери и с украинския президент Володимир Зеленски.

Посланието беше съобщено от Юрий Ушаков, един от най-близките съветници на Путин. Той коментира, че Путин и Тръмп обсъдили идеята нивото на преките преговори между Русия и Украйна да стане по-високо.

Формулировката на Ушаков говори следното - Путин все още не говори открито за среща със Зеленски така, както го прави Тръмп. В социалната мрежа Truth Social Тръмп обяви, че работи за двустранна среща между Зеленски и Путин, а чак след това за тристранна: Тръмп - Зеленски - Путин.

Trump:



At the conclusion of the meetings, I called President Putin, and began the arrangements for a meeting, at a location to be determined, between President Putin and President Zelenskyy. After that meeting takes place, we will have a Trilat, which would be the two… pic.twitter.com/xLTLEqgzbB — Clash Report (@clashreport) August 18, 2025

Други послания:

Президентите на Руската федерация и Съединените щати се споразумяха да продължат да поддържат тесен контакт помежду си по украинската криза и други належащи въпроси;

В разговор с Тръмп Путин отбеляза значението на усилията, предприети от президента на САЩ за разрешаване на украинската ситуация;

Руският президент топло благодари на Тръмп за гостоприемството и добрата организация на срещата в Аляска, както и за постигнатия по време на нея напредък.

