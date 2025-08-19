Тръмп обмисля промяна в начина на гласуване

Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Президентът на САЩ Доналд Тръмп иска да премахне с указ гласуването по пощата и електронните машини за гласуване преди изборите за Конгрес догодина, предаде ДПА, цитирана от БТА. "Ще водя движение за премахване на бюлетините по пощата, а също, докато сме на темата, на силно неточните, много скъпи и сериозно противоречиви машини за гласуване", заяви Тръмп в днешна публикация на своята платформа Truth Social.

Той добави, че трябва да подпише указ, за да помогне за честността на изборите през 2026 г.

Президентът на САЩ многократно е говорил, че фалшивите гласове по пощата и машините за гласуване са отговорни за поражението му на президентските избори през 2020 г. Не е ясно как инициативата може да влезе в сила, тъй като избирателните закони в САЩ се определят предимно на щатско равнище.

Междинните избори за Конгреса ще се проведат през ноември 2026 г., като ще се гласува за всичките места в Камарата на представителите и за една трета от тези в Сената.

