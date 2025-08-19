Макрон каза коя трябва да е една от гаранциите за сигурност на Украйна

Френският президент Еманюел Макрон заяви, че една от гаранциите за сигурност, която трябва да съпътства всяко мирно споразумение с Русия, ще бъде силна украинска армия, способна да възпрепятства всякакви нови атаки, предаде АФП и БТА. „Днес следобед имах възможността да обърна внимание върху съдържанието на тези гаранции за сигурност, които са силна украинска армия, способна да устои на всякакви опити за нападение и да ги възпрепятства, и следователно без ограничения по брой, капацитет и въоръжение”, заяви той пред журналисти след среща в Белия дом с американския и украинския президент, както и с други европейски лидери.

Какви са посланията на Зеленски след срещата с Тръмп?

"Обсъдихме гаранциите за сигурност. Това е ключов въпрос, отправна точка за прекратяване на войната. Оценяваме важния сигнал от Съединените щати относно готовността им да подкрепят и да бъдат част от тези гаранции. Днес много внимание беше отделено на връщането на нашите деца, на освобождаването на военнопленници и цивилни, държани от Русия. Съгласихме се да работим по това. Президентът на САЩ също подкрепи среща на ниво лидери. Такава среща е необходима за разрешаване на чувствителни въпроси". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в своите профили в социалните мрежи. С уточнение - не са вземани никакви "недопустими" решения след поредицата от срещи и разговори в Белия дом.

По въпроса с освобождаването на цивилни, руският омбудсман Татяна Москалкова обяви, че ще се срещне с украинския си колега Дмитро Лубинец през тази седмица. Москалкова каза, че Украйна е представила на Русия списък с граждани за взаимно репатриране, а Русия е одобрила списък с 31 украинци за евентуално прехвърляне. Москалкова припомни също, че 31 жители на Курск се намират на украинска територия. През юли тя изпрати писмо до папата с молба за съдействие за връщането на "мирни" руски граждани от Украйна, пише руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

Същевременно, Зеленски изрично потвърди, че още няма фиксирана дата за бъдеща негова среща с руския диктатор Владимир Путин. Журналистът от Axios Барак Равид спекулира в профила си в социалната мрежа "Х", че такава среща може да стане факт до края на август, 2025 година. Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че се е обадил по телефона на Владимир Путин и е започнал подготовка да уреди среща между него и Зеленски, а чак след това да има вече тристранна среща във формат Тръмп - Зеленски - Путин. Самият Зеленски отговори, че Украйна е готова на всякакъв формат от лидерски срещи. От страна на Кремъл също има официално съобщение - че Путин и Тръмп подкрепят директни преговори "между делегациите на Русия и Украйна". Турският информационен проект Clash Report коментира, че Тръмп е говорил 40 минути по телефона не с Путин, а с Юрий Ушаков, един от неговите най-близки съветници.

Зеленски потвърди и информацията за огромната сума, която ще бъде дадена за нови американски оръжия за Украйна. "Наистина има пакет от 90 милиарда долара като част от гаранциите за сигурност. Подробностите за гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат разработени в рамките на следващите 10 дни", каза украинският държавен глава.

