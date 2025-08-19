Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)

"Обсъдихме гаранциите за сигурност. Това е ключов въпрос, отправна точка за прекратяване на войната. Оценяваме важния сигнал от Съединените щати относно готовността им да подкрепят и да бъдат част от тези гаранции. Днес много внимание беше отделено на връщането на нашите деца, на освобождаването на военнопленници и цивилни, държани от Русия. Съгласихме се да работим по това. Президентът на САЩ също подкрепи среща на ниво лидери. Такава среща е необходима за разрешаване на чувствителни въпроси". Това обяви украинският президент Володимир Зеленски в своите профили в социалните мрежи. С уточнение - не са вземани никакви "недопустими" решения след поредицата от срещи и разговори в Белия дом - Още: Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)

По въпроса с освобождаването на цивилни, руският омбудсман Татяна Москалкова обяви, че ще се срещне с украинския си колега Дмитро Лубинец през тази седмица. Москалкова каза, че Украйна е представила на Русия списък с граждани за взаимно репатриране, а Русия е одобрила списък с 31 украинци за евентуално прехвърляне. Москалкова припомни също, че 31 жители на Курск се намират на украинска територия. През юли тя изпрати писмо до папата с молба за съдействие за връщането на "мирни" руски граждани от Украйна, пише руският информационен опозиционен телеграм канал ASTRA.

Същевременно, Зеленски изрично потвърди, че още няма фиксирана дата за бъдеща негова среща с руския диктатор Владимир Путин. Журналистът от Axios Барак Равид спекулира в профила си в социалната мрежа "Х", че такава среща може да стане факт до края на август, 2025 година. Доналд Тръмп обяви в социалната си мрежа Truth Social, че се е обадил по телефона на Владимир Путин и е започнал подготовка да уреди среща между него и Зеленски, а чак след това да има вече тристранна среща във формат Тръмп - Зеленски - Путин. Самият Зеленски отговори, че Украйна е готова на всякакъв формат от лидерски срещи. От страна на Кремъл също има официално съобщение - че Путин и Тръмп подкрепят директни преговори "между делегациите на Русия и Украйна". Турският информационен проект Clash Report коментира, че Тръмп е говорил 40 минути по телефона не с Путин, а с Юрий Ушаков, един от неговите най-близки съветници, но в ТАСС информацията е, че Ушаков е казал, че Тръмп е говорил с Путин 40 минути - Още: Тръмп след преговорите: Ще има среща Путин - Зеленски. Гаранциите за сигурност ще са от европейските страни:

Ukrainian President Volodymyr Zelensky tells CBS News that there is no set date for a meeting between him and Russian President Vladimir Putin. pic.twitter.com/OGE6eLiLEr — OSINTdefender (@sentdefender) August 18, 2025

Междувременно се появи и запис в социалните мрежи, на който се чува как Тръмп убеждава френския си колега Еманюел Макрон, че Владимир Путин иска да направи сделка с него, "колкото и шантаво да звучи":

На този фон, на брифинга след многото разговори украинският президент изрично посочи, че е успял много добре да обясни каква е ситуацията на бойното поле и кой какво реално контролира. Въпросът за територии ще се обсъжда само между мен и Путин, подчерта Зеленски, като междувременно The Wall Street Journal публикува информация, че украинският държавен глава не се е противопоставил изрично на идеята за териториални отстъпки в разговорите при затворени врати в Белия дом. "Вярвам, че трябва да се срещнем с Путин без никакви условия. Ако започнем да изискваме предварително прекратяване на огъня, Русия ще започне да поставя сто други условия", добави украинският президент. А френският му колега Еманюел Макрон, подобно на германския канцлер Фридрих Мерц, настоя, че ако няма споразумение с Русия, трябва да има нови санкции срещу Руската федерация.

Още: Гаранции за сигурност за Украйна: Посланията на евролидерите при Тръмп (ВИДЕО)

Зеленски потвърди и информацията за огромната сума, която ще бъде дадена за нови американски оръжия за Украйна. "Наистина има пакет от 90 милиарда долара като част от гаранциите за сигурност. Подробностите за гаранциите за сигурност за Украйна ще бъдат разработени в рамките на следващите 10 дни", каза украинският държавен глава - Още: Първи резултат от срещите: Украйна купува американски оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност