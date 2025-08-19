Тръмп след преговорите: Ще има среща Путин - Зеленски. Гаранциите за сигурност ще са от европейските страни

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е в процес организирането на среща между руския президент Владимир Путин и президента на Украйна Володимир Зеленски. Тръмп написа в социалната си мрежа след края на официалните разговори с евролидерите в Белия дом, че е обсъдил въпроса с Путин по време на телефонен разговор, с който прекъсна срещата си с лидерите в ЕС. По данни на Кремъл двамата са говорили близо 40 минути.

"В края на срещите се обадих на президента Путин и започнах подготовката за среща на място, което предстои да бъде определено, между президента Путин и президента Зеленски", написа Тръмп. "След като тази среща се състои, ще имаме тристранна среща, която ще бъде с мен." Тръмп не уточни кога ще се случи някоя от двете срещи и подчерта, че преговорите му в понеделник са били съсредоточени върху гаранциите за сигурност на Украйна, които "ще бъдат предоставени от различните европейски страни с координация със Съединените американски щати".

Още: Първи резултат от срещите: Украйна купува американски оръжия за 100 млрд. долара срещу гаранции за сигурност

"Всички са много доволни от възможността за мир за Русия/Украйна", написа Тръмп. Той уточни още, че вицепрезидентът Джей Ди Ванс, държавният секретар Марко Рубио и специалният пратеник Стив Уиткоф координират работата си с Русия и Украйна.

Още: Историческата среща: Това бе отговорът на САЩ и ЕС на Путин

Иначе председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен сподели послание след срещата във Вашингтон в профила си в социалната мрежа "Х". Тя сподели снимка на германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон, британският премиер Киър Стармър, генералният секретар на НАТО Марк Рюте, италианският премиер Джорджа Мелони и финландският президент Александър Стуб заедно с Доналд Тръмп в Белия дом с посланието: "Ние сме тук, като съюзници и приятели, за мир в Украйна и в Европа".

В рамките на срещата стана ясно, че Тръмп, който едва миналата седмица предупреди Русия за "много тежки последици", ако Владимир Путин не се съгласи да спре боевете, даде ясно да се разбере днес, че е променил позицията си. Пред евролидерите той призна: "Всички ние очевидно бихме предпочели незабавно прекратяване на огъня, докато работим за траен мир. Може би нещо подобно може да се случи. Към този момент това не се случва."

Припомнете си как преминаха преговорите тук: "Възможен обмен на територия": Тръмп посрещна евролидерите, обеща тристранна среща със Зеленски и Путин (СНИМКИ и ВИДЕО).

Вижте и първата реакция след края на разговорите тук: "Тук сме като съюзници и приятели": Край на двучасовата среща на Тръмп и евролидерите - какво следва?

Снимка: Getty images

Пълен запис от срещата може да видите тук:

President Trump Participates in a Multilateral Meeting with European Leaders https://t.co/RxlsmwMTcf — The White House (@WhiteHouse) August 18, 2025