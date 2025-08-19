Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

"Трагедията със сирийския лекар показа, че доброто съществува"

Сигурно сте чули името на сирийския лекар Иса Али, който стана жертва на тежката катастрофа, при която автомобил се вряза с бясна скорост в автобус на градския транспорт в София. Излязоха няколко публикации в медии, опитващи се да дадат представа кой е д-р Иса. Защо се появиха тези текстове? Голяма причина станаха многобройните реакции в знак на съпричастност, които се появиха онлайн, но не само - днес прекарах часове със сирийци, обсъждащи станалото и бяха получени десетки позвънявания от хора, нямащи нищо общо както с човека, така и с общността. Това пише журналистът и анализатор Руслан Трад в профила си в социалната мрежа Facebook.

„Всички звъняха или с предложение да дадат пари за погребението на д-р Иса, или да помогнат с нещо друго, включително адвокатски услуги. Стоях с просълзени очи заради тези жестове на човещина, които имах нужда да видя не само заради тежките дни, през които минавам и аз последно време, но и поради желанието да се види, че все пак добро съществува. От това имаха нужда също всички в стаята, в която бяхме“, споделя той.

И разказва кой всъщност е нелепо загиналият лекар.

"Д-р Иса няма роднини в България и не е ясно дали в Сирия са известени. През последните години живееше трудно и заедно с партньорката му се лишават от много неща.

Той няма документи. Имал в миналото статут за постоянно пребиваване в България - страната, която нарича до последно своята втора родина - но той му е отнет. В публикациите в медии не става ясно защо и е редно да се каже, защото историята на д-р Иса е история на много други.

От материалите ще разберете, че Иса Али идва в България, за да учи и завършва медицина. Живее тук 40 години до момента, когато губи живота си. Няма да разберете обаче, че той преживява няколко лични загуби още като млад, включително финансови средства и апартамента си, но продължава с практиката си.

От текстовете няма да се разбере също, че практиката му е прекратена, след като му прекратяват лекарските права след абсурдни обвинения. В годините на война в Сирия д-р Иса е доктор доброволец в Ракка - градът, който става по-късно "столица" на "Ислямска държава". Той се намира тогава там, но успява да се върне. Впоследствие е обвинен, че е част от групировката, че е подпомагал дейността й и други нелепици, а статутът му на постоянно пребиваващ е прекратен. "Държавата" предлага да му бъдат възстановени правата и статутът, ако стане доносник, което той отказва до последно. Към момента на убийството му, д-р Иса е без постоянна работа, живее, подпомагайки бежанци с адреси за квартири и няма документи.

Снимка: Руслан Трад

Мой близък приятел познава д-р Иса от 1990-те години. Помни го от времето, когато често готвел в квартирата си храна за хора, които не можели да си позволят да си закупят нещо за ядене.

Катастрофата извади наяве живота на един сирийски лекар, който, както споменах, е историята на много други хора. Трагедията показа и първичната човещина, която не се нуждае от организация и кампании: за часове бяха предложени средства за погребението му от хора, които никога не са го познавали, сирийското посолство, макар и с ограничен състав след падането на режима на Асад, изключително бързо предостави всички нужни документи, а в мюфтийството мобилизацията е пълна. Дано в отвъд д-р Иса намери покой.

Доброто съществува и слава Богу, понякога се показва наяве и изоставя своята срамежливост. Да се надяваме, че останалите ранени в катастрофата ще се възстановят напълно, а извършителят ще намери онова, което заслужава за постъпката си", завършва публикацията си Руслан Трад.

