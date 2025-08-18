Любомир Кючуков: Израел ще има проблеми, ако окупира изцяло Газа (ВИДЕО)

Израел ще има проблеми, ако окупира изцяло Ивицата Газа, както възнамерява. Това каза в предаването Студио Actualno дипломатът и бивш заместник-министър на външните работи Любомир Кючуков, който е директор на Института за икономика и международни отношения. Той отговори на въпрос какъв ще бъде сценарият, ако планът на Нетаняху за пълно превземане на Газа бъде изпълнен: “За Израел това безспорно е пик, пореден пик в този конфликт, но той не е първият. Това, което като резултат може да се очаква е, че действително Израел ще има проблеми, първо проблеми ако успее да окупира Газа изцяло, както Нетаняху заяви. При такъв сценарий Израел ще трябва да поеме цялата отговорност за управлението на Газа, което Нетаняху категорично отхвърля.

Т. е. той твърди, че ще има окупация, но няма те да управляват. Между другото, аналогиите в историята не винаги са на 100% верни,

но трябва да си спомним, че след подобно състояние на нещата в началото на века, 2005 г., когато Израел се изтегли от Газа, на власт при това чрез избори, дойде “Хамас“.

Т. е. ние не можем да очакваме, че там няма да има радикализация след всичко, което се случи с палестинското население.

По-радикален играч в Газа

И винаги е ставало дума, че дори и “Хамас“ да бъде унищожен, след това, което се случи, по-скоро можем да очакваме един по-радикален “Хамас“ на място.

И тук стигаме вече до възможностите за решение, какви са те. Знаем, че неотдавна се проведе в рамките на ООН конференция под егидата на Франция и Саудитска Арабия, която рябваше да отговори точно на този въпрос.

Това, което ние наблюдаваме в момента е, че има откат в общественото мнение и в политическите позиции на държавите в света.

От първоначалната безусловна симпатия и подкрепа за Израел, сега имаме точно обратното: Осъждане или тревога от действията на Израел.

Над десет страни признаха държавата Палестина в рамките на тази повече от година и половина. Всичко това беше част от усилията на тази международна конференция.

Възможните решения

Между другото, не е случайно, че двете държави Франция и Саудитска Арабия, което беше опит да се покаже, че Западът и арабският свят търсят заедно решение. Две от лидиращите страни там. И там бяха казани няколко важни неща, според мен.“

Първото важно нещо, според дипломата е, че трябва да се търси подкрепа за създаване на две държави, което е единственият политически изход за момента.

Второто е, че “Хамас“ трябва да се разоръжи и да няма политическа роля оттук нататък в управлението на Газа. Реформа на ръководството на палестинската автономия. И това отговаря на въпроса кой и как би могъл да управлява.

Израел обаче не е съгласен да има две държави. Нетаняху използва заложниците за да води война, а не води война, за да освободи заложниците, каза Любомир Кючуков.

