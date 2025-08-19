Тръмп праща американската армия в Украйна: Първа оценка на шансовете

Какъв е шансът американският президент Доналд Тръмп действително да изпрати американски войници като мироопазваща сила в Украйна? Недотам голям - поне това се видя от първите реакции на една от най-големите борси в света Polymarket. Според първите сондажи там, шансът това да се случи е едва 15% - Още: Американски войници в Украйна: Тръмп даде първи отговор (ВИДЕО)
Показателно по темата е как реагира Fox News на срещите в Белия дом от снощи и тази нощ. Припомняме, че интервюто на украинския президент Володимир Зеленски за телевизията, която е единствената мейнстрийм медия, подкрепяща открито Доналд Тръмп и в по-голяма рамка Републиканската пария, беше отменено. Водещият на Fox Джеси Уотърс недвусмислено каза, че който спечели земя с боеве, не я връща. "Границите се променят постоянно", внуши той, казвайки как "реалността трябва да бъде приета" и че "не може да се върнете към границите, в които беше Украйна". Той даде и аргументи как САЩ също печелели земи в битка и не ги върнали - Още: Тръмп след преговорите: Ще има среща Путин - Зеленски. Гаранциите за сигурност ще са от европейските страни
По друг важен въпрос - този с отвлечените от Путинова Русия украински деца, Тръмп написа послание в Truth Social. То се фокусира върху това, че заедно с председателя на ЕК Урсула фон дер Лайен работел по въпроса, обаче не конкретно за украинските деца, а в световен мащаб:
Междувременно се видя ясно, че Володимир Зеленски е добре подготовен за тази среща с Тръмп, след спекулации, че европейските лидери специално са говорили с украинския президент как да се държи. Само в първата минута на публичния разговор на двамата, Зеленски благодари на Тръмп цели 8 пъти - Още: Гаранции за сигурност и среща с Путин: Посланията на Зеленски след разговорите с Тръмп (ВИДЕО)
