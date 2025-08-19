Срещите на Тръмп със Зеленски и лидерите на ЕС:

Протестите в Сърбия не спират: Атакуваха централата на управляващата партия в Белград (ВИДЕА)

19 август 2025, 06:10 часа 364 прочитания 0 коментара
Протестите в Сърбия не спират: Атакуваха централата на управляващата партия в Белград (ВИДЕА)

Протестите в Сърбия не спират. Тази нощ недоволните от управлението в страната атакуваха офиси на управляващата партия на президента Александър Вучич – Сръбската прогресивна партия (СПП), преди да бъдат отблъснати от специалните полицейски части. Мирните антиправителствени протести, започнали през ноември, ескалират през последната седмица, особено в Белград, Нови Сад и Валево. Специалните части отблъснаха демонстранти, хвърлящи камъни и фоейрверки към офиса на СПП в столицата.

ОЩЕ: Вучич за протестите в Сърбия: Очаквайте "изненадващи решения" и "силна реакция" (ВИДЕО)

Минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат цветна революция, подкрепяна от външни фактори.

"Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха", заяви президентът Александър Вучич пред счупената витрина на партийното помещение.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Хаос, сълзотворен газ и арести: Протестите в Сърбия ескалират (ВИДЕА)

Протести се провеждат редовно в Сърбия след трагедията от ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при срутване на бетонен навес на жп гарата в Нови Сад. Първоначално главно студентите настояваха за прозрачна проверка на инцидента, която свързваха с корупцията на режима на Александър Вучич.

От май насам протестиращите призовават и за предсрочни избори. Вучич, който управлява страната от 2014 г., обвинявайки „чужди сили в заговор“ за свалянето му. 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
Сърбия протести Александър Вучич информация 2025
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес