Протестите в Сърбия не спират: Атакуваха централата на управляващата партия в Белград (ВИДЕА)

Протестите в Сърбия не спират. Тази нощ недоволните от управлението в страната атакуваха офиси на управляващата партия на президента Александър Вучич – Сръбската прогресивна партия (СПП), преди да бъдат отблъснати от специалните полицейски части. Мирните антиправителствени протести, започнали през ноември, ескалират през последната седмица, особено в Белград, Нови Сад и Валево. Специалните части отблъснаха демонстранти, хвърлящи камъни и фоейрверки към офиса на СПП в столицата.

Минути след инцидента на мястото се появи сръбският президент Александър Вучич, който каза, че случилото се ясно показва как протестиращите нямат идеи и програма, а се борят да дойдат на власт чрез насилие, като провеждат цветна революция, подкрепяна от външни фактори.

#BREAKING #Serbia JUST IN: Incidents were reported at protests in Belgrade’s Palilula municipality as the ruling SNS office was vandalized, prompting police intervention.



Serbian media say President Aleksandar Vučić arrived at the scene.https://t.co/gSI1pCCkYw pic.twitter.com/jxzleIJPdC — The National Independent (@NationalIndNews) August 18, 2025

"Те се опитват да разрушат основните ценности, с които сме свикнали. Ще им се съпротивляваме и ще се борим, ще възстановим това, което ни отнеха", заяви президентът Александър Вучич пред счупената витрина на партийното помещение.

Протести се провеждат редовно в Сърбия след трагедията от ноември 2024 г., когато 16 души загинаха при срутване на бетонен навес на жп гарата в Нови Сад. Първоначално главно студентите настояваха за прозрачна проверка на инцидента, която свързваха с корупцията на режима на Александър Вучич.

От май насам протестиращите призовават и за предсрочни избори. Вучич, който управлява страната от 2014 г., обвинявайки „чужди сили в заговор“ за свалянето му.