200 пъти по-потентна от морфина: Как действа отровата, с която Русия уби Алексей Навални

Руският опозиционен лидер Алексей Навални е бил убит с помощта на смъртоносен токсин, открит в жаба дърволаз в Южна Америка, заявиха Великобритания и някои от нейните европейски съюзници. В проби от тялото на Навални са открити следи от епибатидин, който най-вероятно е довел до смъртта му в сибирска наказателна колония преди две години, заяви британското външно министерство. Съюзниците заявиха, че само руската държава е имала "средствата, мотива и възможността" да използва този смъртоносен токсин. Кремъл отхвърли заключението като "информационна кампания", според агенция ТАСС.

Какво представлява токсинът?

Снимка: Алексей Навальный/Facebook

Епибатидинът е естествен невротоксин, изолиран от кожата на еквадорската отровна стрела, според токсиколога Джил Джонсън. Той е "200 пъти по-потентен" от морфина, каза тя пред BBC Russian. Епибатидинът се среща в природата в стрелоносните жаби в Южна Америка, както и се произвежда в лаборатории.

Жабите дърволази в плен не произвеждат този токсин и той не се среща в природата в Русия, заявиха европейските съюзници в своето изявление. Видовете, известни като жабата на Антъни и отровната жаба Фантазмал, са сред тези, които отделят токсина върху кожата си.

Въпреки че епибатидинът е изследван като болкоуспокояващо средство и за облекчаване на болезнени възпалителни състояния на белите дробове, той не се използва клинично поради токсичността си.

Как действа тази отрова?

Снимка: iStock

Според Джонсън, това мощно химично съединение действа върху никотиновите рецептори в нервната система. Тя обясни, че тъй като прекомерно стимулира тези нервни рецептори, при правилна дозировка може да предизвика мускулни спазми, парализа, гърчове, забавяне на сърдечната честота, дихателна недостатъчност и в крайна сметка смърт.

Аластър Хей, професор по екологична токсикология в Университета в Лийдс, заяви пред PA, че ефектите му могат да доведат до блокиране на дишането и че "всяко отровено лице умира от задушаване". Наличието на токсина в кръвта на дадено лице "подсказва умишлено приложение", добави той.

Токсичността на епибатидина може дори да се "увеличи при едновременно приложение с определени други лекарства и тези комбинации са били изследвани", каза Хей.

Колко рядко се среща този токсин?

Снимка: iStock

Епибатидинът е изключително рядък и се среща само в един географски регион и то в следи, каза Джонсън. Ясно е, че жабата дъвролзаз, за която говори британското външно министерство и други, е от вида на Антъни, ендемичен за Еквадор и Перу.

Жабите произвеждат химикала, като се хранят с подходяща храна, за да произведат алкалоиди – вид органични съединения, които образуват епибатидин и го натрупват в кожата си. Ако диетата на жабата се промени, запасите ѝ от епибатидин ще се изчерпят. "Намирането на дива жаба на подходящо място, която се храни точно с храната, необходима за производството на подходящите алкалоиди, е почти невъзможно... почти", каза Джонсън.

"Това е изключително рядък метод за отравяне на хора. Единствените други случаи на отравяне с епибатидин, за които знам, са били в лабораторни условия и не са били фатални."

Какво казва Русия?

Снимка: Getty Images

Европейски лаборатории потвърдиха, че Навални е починал от неизвестна отрова, заявиха съюзниците в събота. Москва по-рано заяви, че Навални е починал от естествени причини, въпреки че вдовицата му Юлия Навалная постоянно твърди, че съпругът ѝ е бил "убит" чрез отравяне.

Руското посолство в Лондон отрече Москва да е замесена в смъртта на Навални и описа съобщението като "слабоумие на западните баснописци" и "некропропаганда". Говорителката на Кремъл Мария Захарова е цитирана от руската държавна информационна агенция ТАСС, че "всички разговори и изявления са информационна кампания, целяща да отвлече вниманието от наболелите проблеми на Запада".

Хамиш де Бретон-Гордън, бивш висш офицер от Великобритания и НАТО, който е и експерт по химически оръжия, заяви, че хората трябва да приемат всичко, което казва Кремъл, включително и за смъртта на Навални, "с резерви", пише BBC. В предаването "Today" на BBC Radio 4 той заяви, че страните от НАТО "са доказали, че разполагат с доказателства, че Навални е бил убит от държавата".

Към момента на смъртта си Навални е бил в затвора от три години и наскоро е бил преместен в наказателна колония в Арктика. Според руските власти 47-годишният мъж е направил кратка разходка, казал, че не се чувства добре, след което е припаднал и не е дошъл в съзнание.