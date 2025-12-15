Словашкият премиер Роберт Фицо - един от евролидерите, за които се счита, че са най-близки до Кремъл - нарече Украйна "черна дупка" заради финансовите ѝ нужди. Така той продължава да повтаря кремълски наративи за това как парите на европейците се "гълтат" от Киев, докато САЩ оттеглят сериозно финансовата си подкрепа за украинците, а диктаторът Владимир Путин не спира агресивната си война вече четвърта година.

Фицо има предвид репарационния заем от 210 милиарда евро, който Европейската комисия опитва да прокара в подкрепа на Украйна, защото страната е изправена пред бюджетен дефицит, а и пред нужда да продължава да развива защитните си способности. Засега Белгия блокира този план, защото държи по-голямата част от замразените руски активи, които ще се използват за кредита, и се страхува, че Москва ще я съди успешно.

Преди дни словашкият лидер вече заяви, че няма да подкрепи предложението на Европейската комисия, ако средствата са предназначени за отбранителни цели.

Фицо иска да спре Украйна по пътя към ЕС

В ново интервю за Словашкото радио Фицо обеща да бъде първият, който ще блокира членството на Украйна в Европейския съюз. Той се позова на корупцията - скандала около операция "Мидас" за незаконно влияние в държавни институции, в който бе замесен бившият партньор на президента Володимир Зеленски - Тимур Миндич.

Роберт Фицо заяви, че „никой не знае“ къде са отишли 177,5 милиарда евро помощ за Киев. Това твърдение не отговаря на проверените факти, известни в публичното пространство.

Що се отнася до членството на Украйна в ЕС, се твърди, че в актуализирания мирен план на САЩ е предвидено влизане на страната в блока от 1 януари 2027 г. Само че унгарският премиер Виктор Орбан досега не е променил позицията си, че ще блокира Киев заради въпроса с унгарското малцинство в Закарпатието. Сега той за пореден път намира познат партньор в начинанията си срещу Украйна - Роберт Фицо.

