На украинците не им се ходи на избори по време на война, рейтингът на Зеленски е бетон (ГРАФИКИ)

Повече от половината украинци - 57% - смятат, че избори са възможни едва след окончателно мирно споразумение и пълно прекратяване на войната, подпалена от Русия през февруари 2022 г. Това сочат резултатите от проучване на общественото мнение, проведено в страната от 26 ноември до 13 декември от Киевския международен институт по социология (KIIS). Отбелязва се, че през септември 2025 г. процентът е бил по-висок - 63% от анкетираните тогава са били на това мнение.

Сега само 9% от украинците смятат, че изборите трябва да се проведат преди прекратяването на огъня, а през септември резултатът бе 11%.

Темата отново е на дневен ред, след като американският президент Доналд Тръмп за пореден път настоя за провеждане на президентски вот в Украйна, повтаряйки отчасти опорката на Кремъл за нелегитимността на държавния глава. Мандатът на Зеленски всъщност е замразен заради военното положение, а такова е факт заради подпалената от Путин война. Украинският лидер отвърна, че е готов за избори и за референдум за статута на Донбас, но само ако САЩ и Европа гарантират сигурността при провеждането на вот и на обществено допитване. Междувременно Кремъл отказа примирие, за да има референдум.

Снимка: Getty Images

В случай на прекратяване на огъня и гаранции за сигурност, 25% от анкетираните подкрепят провеждането на избори (през септември те са били 22%).

Понастоящем няма законодателни инициативи за промяна на правилата, регулиращи изборите по време на военно положение.

Рейтингът на Зеленски остава солиден

Според проучването 61% от украинците имат доверие в украинския президент Володимир Зеленски, а 32% не му вярват. Останалите не могат да преценят. Балансът между доверие и недоверие е +29%. В началото на октомври показателите за доверие са били почти идентични.

KIIS отбелязва, че доверието в президента е динамично. Сред анкетираните през ноември (26-30 ноември) 49% са имали доверие в Зеленски, докато сред анкетираните през декември (1-13 декември) този процент е бил 63 на сто (65% през седмицата от 8 до 13 декември).

Украинците са готови на компромис за земя, но с гаранции за сигурност

Близо три четвърти от респондентите - 72% - са готови да подкрепят компромисен мирен план, изготвен от европейските съюзници, който замразява фронта, но включва реални гаранции за сигурност.

В същото време 75% категорично отхвърлят така наречения „руски“ план, който изисква оттегляне на украинската армия от земи в Донецка област, разоръжаване и капитулация на страната.

Володимир Зеленски е заел твърда позиция - украинските сили няма да се оттеглят от Донецка област въпреки плана на САЩ да „замразят“ войната. Украйна е готова за компромиси, но в Киев искането за изтегляне на украинските войски от териториите под техен контрол се описва като капитулация. Въпросът засяга предложението за създаване на „демилитаризирана свободна икономическа зона“ в Донбас. Според Politico Украйна е отхвърлила тази опция. Логиката е ясна - изтеглянето на украинските войски без симетрични стъпки от страна на Русия би създало сива зона, в която Москва запазва военно предимство. Зеленски вече посочи, че в плана не е ясно изписано кой ще гарантира спазването на подобно оттегляне и изобщо дали руските сили ще бъдат принудени да се отдръпнат така, както украинците.

В отговор Киев предложи огледално изтегляне - ако украинските части се оттеглят, руските сили трябва да се отдръпнат на същото разстояние по-навътре в окупираните територии. По този начин Украйна даде ясно да се разбере, че няма да има безопасна "тиха зона" за руските сили.

Що се отнася до проучването, KIIS го проведе чрез компютърно подпомагани телефонни интервюта въз основа на случайна извадка от мобилни телефонни номера във всички региони на Украйна - само в територия, контролирана от правителството. Общо са интервюирани 547 респонденти.

