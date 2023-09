Украйна напредва в Запорожието, отново напрежение между Кремъл и ЧВК "Вагнер" (ВИДЕО)

В социалните мрежи се появиха кадри от случващото се в Клещеевка. Там украинските сили вече са установили контрол над центъра, но все още има отделни позиции, които се държат от руснаците. На видео в Twitter се вижда как 80-та украинска бригада удря струпване на руски сили, които се опитват да се промъкнат в Клещеевка през нощта.

The 80th Brigade hitting an accumulation of Russian forces at night that tried to sneak into Klishchiivka. https://t.co/0mZtj3tYzd

Руските сили извършиха серия от удари с дронове Shahed-131/136, насочени към Сумска и Одеска области в нощта на 12 срещу 13 септември. Украинският генерален щаб съобщи, че украинската противовъздушна отбрана е унищожила 34 от 45 Shahed-а, които са насочени главно към пристанищната инфраструктура в Измаил и Рени, Одеска област. Ръководителят на администрацията на Одеска област Олег Кипер съобщи, че ударите с дрон са повредили пристанището и гражданската инфраструктура в Измаилски район. Украинските военновъздушни сили съобщиха, че руските сили са изстреляли безпилотните самолети от окупирания нос Чауда в Крим, Приморско-Ахтарск в Краснодарския край и Курска област. Вчера стана ясно, че отломки от дроновете са открити и на румънска територия, а обстрелът е принудил жители от пограничните райони да се укрият в изградените за целта убежища.

Същевременно украинските удари с дронове и ракети по цели в Крим предизвикаха огромно недоволство сред руските военни блогъри и журналисти. Известният пропагандист на Кремъл Владимир Соловьов изрази дълбок гняв от атаките и призова за ответни удари по западните съоръжения, които са произвели предполагаемите ракети, които Украйна е използвала срещу пристанището в Севастопол. Рано тази сутрин украински дронове атакуваха и военни обекти край Евпатория в окупирания Крим.

Трябва обаче да се отбележи, че призивът на Соловьов за ескалация със Запада е шаблонна реторика за неговата вътрешна аудитория, но не отразява никаква действителна позиция на Кремъл по въпроса. Освен това руски блогъри изразиха опасения, че тези атаки предвещават засилване на кампанията за обстрел на окупирания Крим.

По-рано украинското главно разузнавателно управление публикува кадри, показващи как заедно с украински партизани нанасят удари с дрон срещу руска окупационна паспортна служба в окупирания Енергодар, Запорожка област, на 12 септември. Разузнаването съобщи, че ударът на дрона е причинил пожар в службата за паспортизация и че освен това са ударили и руска радиокомуникационна позиция в Енергодар.

Руското военно министерство временно е прекъснало ротацията на силите на "Вагнер" в Сирия, предава ISW. Известен военен блогър, свързан с Кремъл, потвърждава това, като уточнява, че Москва е забранила на силите на "Вагнер" да ротират персонал от Африка през военновъздушната база Хмеймим в Латакия, Сирия. Това е принудило частната групировка да преговаря със сирийското министерство на отбраната за ротация през военновъздушната база Тиас. Блогърът твърди, че руското военно министерство е използвало превозни средства на пистата, за да попречи на самолет на "Вагнер" да кацне и във въздушната база Тиас, а след това е разположило и хеликоптери, заплашвайки да свали самолета на "Вагнер". Според блогъра, ръководството на "Вагнер" в Сирия се е свързало с руския заместник-министър на отбраната генерал-полковник Юнус-Бек Евкуров, който в крайна сметка е позволил на самолета да кацне.

Този нов конфликт между официална Москва и "Вагнер" в Сирия предполага, че елементи от групировката може все още да имат единно ръководство и че военното министерство има дълбоки опасения относно възможностите да контролира сирийския контингент на "Вагнер". Способността на "Вагнер" да преговаря с висши служители на руското и сирийското правителство показва, че групировката вероятно запазва достатъчен контрол и независимост, които й позволяват да взима собствени решения. Решението на руското МО да откаже на "Вагнер" използването на военновъздушната база Хмеймим и да наруши ротацията на силите показва, че Кремъл вероятно е загрижен от неподчинението на "Вагнер" спрямо руските военни в Сирия. Министерството на отбраната вероятно се притеснява от това, че сирийският контингент на "Вагнер" е по-лоялен към Пригожин, отколкото останалите части на частната армия.

Доклади от западни и руски независими източници показват, че Русия е заобиколила някои западни санкции, за да увеличи производството на оръжия, но все още се опитва да захранва армията с темповете, нужни за водене на войната в Украйна. New York Times цитира американски, европейски и украински официални лица, които заявяват, че Русия е увеличила производството на ракети и оръжия над предвоенните производствени нива въпреки санкциите на Запада. Съобщава се, че служителите са заявили, че руската отбранителна индустриална база е започнала да увеличава производството си в края на 2022 г. и сега може да произвежда до 200 танка годишно, удвоявайки предвоенното си производство от 100 танка годишно. Длъжностните лица също така са заявили, че Русия е намалила разходите за производство на артилерийски боеприпаси, като това се е случило за сметка на безопасността и качеството.

Украинското разузнаване обаче категорично отрече данните на New York Times за натрупването на ракети от страна на Русия. "Руската федерация дори не може да се доближи до връщане на предвоенното ниво на запасите от ракети", каза говорителят на ГУР Юсов. ОЩЕ: Украинското разузнаване опроверга западните медии, че Русия е увеличила производството на ракети

The GUR denies the New York Times’ data on Russia's missile build-up.



“The Russian Federation can't even come close to returning to the pre-war level of missile stocks," GUR spokesman Yusov said. pic.twitter.com/h2FIwJT7Vj