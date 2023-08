Украйна празнува, двама президенти пристигнаха в Киев (СНИМКИ)

"Отново в Киев, за да отпразнуваме Деня на независимостта на Украйна заедно с братския украински народ. Победата на Украйна е близо! Литва ще продължи да подкрепя Украйна толкова дълго, колкото е необходимо!", написа Науседа в Twitter при пристигането си.

Литовският президент ще участва и в срещата на върха на платформата "Крим".

Back in Kyiv to celebrate Ukraine's Independence Day together with the brotherly Ukrainian nation.



Ukraine‘s victory is near!



🇱🇹 will continue supporting 🇺🇦 as long as it takes! pic.twitter.com/e9XHYCIc2f