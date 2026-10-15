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Украйна пред опасна дилема: Да се преструва на сделка или пряка конфронтация с Тръмп

15 октомври 2026, 13:49 часа 2578 прочитания 0 коментара
Снимка: Actualno/ChatGPT5
Украйна пред опасна дилема: Да се преструва на сделка или пряка конфронтация с Тръмп

До 3 ноември (деня на изборите в САЩ - бел ред.) Доналд Тръмп залага всичко на капитулация на Украйна. Това казва украинският журналист и политолог Вадим Денисенко, признавайки същевременно, че е сгрешил като е смятал, че Тръмп няма да стигне дотам да спре разузнавателната информация за Украйна. Сега Украйна е принудена да избира между две стратегии, и двете от които са лоши, пише той в профила си във Фейсбук. "За съжаление, сгреших, когато си мислех, че Тръмп няма да спре потока от разузнавателна информация преди изборите. Очевидно Тръмп играе вабанк и е заложил всичко на капитулация."

Лишавайки нападнатата страна от сателитните данни за руските балистични ракети, Тръмп иска да я принуди да сключи сделка, независимо каква, за да може да каже, че е постигнал нещо - Тръмп не го интересува да има мир, казва политологът. 

"Днес и утре ще бъдат важни дни, тъй като след изявлението на Зеленски снощи цялата американска преса ще говори за спирането на разузнавателната информация. Тръмп несъмнено ще отрече. След ден-два ще видим социологическите данни сред избирателите. И действията на Тръмп през следващите дни до голяма степен ще зависят от това, какво ще покажат социологическите проучвания. Сега времето не тече в месеци или дори седмици, а в дни", смята Денисенко. Но подчертава, че Тръмп по принцип се отнася критично към социологическите данни, защото американските социолози на два пъти не успяха да познаят относно резултатите му.

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Две стратегии - и двете лоши

Според експерта, Украйна е изправена пред наистина трудна дилема - дали да избира между пряка конфронтация или да се преструва, че ще приеме споразумението. Засега Киев избра "словесна ескалация" с изявленията на Зеленски и външния министър Андрий Сибиха, че няма да се поддаде на натиска, но това, според Денисенко, е "контрапродуктивна" стратегия, тъй като Европа не е в състояние да замени американското разузнаване. Но другата стратегия е не по-малко лоша, казва той.

"В крайна сметка Тръмп иска фиктивна сделка, Путин си мисли, че са му развързани ръцете, европейците са готови да играят заедно с Тръмп в някакъв формат (форматът все още е неясен), а ние ескалираме ситуацията вербално изглежда без да имаме стратегия."

Изборите като референдум за Тръмп

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Денисенко обръща внимание още, че Тръмп превърна тези избори в САЩ "в референдум за собствената си подкрепа", като на тях е заложил всичко и че за разлика от Путин, той е "буен" и "готов да воюва открито", а Украйна за съжаление се е превърнала в един от основните елементи на тази война.

"Единствените ни съюзници - европейците"

"Имаме две възможни стратегии: или да се насочим към директна конфронтация и да ударим рафинериите, като същевременно отправим най-разумното предложение към САЩ, или да се преструваме, че ще направим сделка и да изчакаме до след изборите. И двете стратегии са лоши. Трябва да изберем тази, която ще увеличи максимално подкрепата ни от единствените ни съюзници – европейците. Но трябва да помним: след като преминем този етап, следващата ни критична точка ще бъде март 2027 г., когато може да има смяна на властта във Франция. Може би е време да помислим за нова стратегия", заключава експертът.

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI

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Доналд Тръмп американско разузнаване война Украйна сателитни данни
Елена Страхилова
Елена Страхилова Редактор
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