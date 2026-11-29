Нов начин Русия да плати за постоянните си провокации предлагат бившият директор на ЦРУ Дейвид Петреъс и бившият началникът на щаба на отбраната на Великобритания адмирал Тони Радакин. Те настояват като начало, 10 милиарда евро от замразените руски активи незабавно да бъдат преведени на Киев, а всеки път, когато Русия предприеме враждебни действия, включително различни провокации, саботажи, нарушаване на въздушното пространство или заплахи срещу критична инфраструктура, срещу Запада, да бъдат отблокирани и превеждани допълнителни суми на Украйна. Това съобщава The Sunday Times на 29 ноември.

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Инициативата вече е получила подкрепата на бившите министър-председатели Борис Джонсън, Риши Сунак и Дейвид Камерън, както и на двама бивши финансови министри – Рейчъл Рийвс и Джеръми Хънт, се казва в материала.

"Дойде времето да използваме 300-те милиарда евро замразени руски активи, за да подкрепим Украйна в борбата ѝ срещу Русия", е заявил Рийвс.

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