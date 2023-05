Украйна приветства "международната коалиция" за доставки на F-16

ОЩЕ: Великобритания и Нидерландия обещаха изтребители на Украйна

Според официалното съобщение от „Даунинг Стрийт“ двете държави работят по създаване на „международна коалиция“, която да помогне на Украйна с доставка на самолети F-16. Те са „ключови“ за защита срещу въздушните удари на Русия, каза говорителят на Сунак.

