"Елате и ме хванете!": Мадуро с емоционален отговор на обявената от САЩ награда за ареста му (ВИДЕО)

Венецуелският президент Николас Мадуро отговори емоционално на обявената от САЩ награда за залавянето му. Припомняме, че Съединените щати обявиха награда от 50 милиона долара за венецуелския диктатор. Американските власти го обвиняват в трафик на наркотици, корупция и връзки с терористи. "Елате и ме хванете! Ще ви чакам тук в Мирафлорес. Не закъснявайте, страхливци!" извика той, обръщайки се към Вашингтон.

Обявената от Вашингтон награда

Преди дни стана ясно, че САЩ предлагат награда от 50 милиона долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро, съобщи американският главен прокурор Пам Бонди, предаде Ройтерс и БТА. В разпространен чрез социалната платформа "Екс" видеоклип Бонди обвини Мадуро в сътрудничество с групировки като венецуелската затворническа банда "Трен де Арагуа" и наркокартела "Синалоа". Според американския Държавен департамент преди това САЩ са предлагали награда от 25 милиона долара за информация, свързана с Мадуро.

Министерството на комуникациите и информацията на Венецуела не е отговорило още на искането на Ройтерс за коментар. Припомняме, че първоначално САЩ обявиха увеличена награда от 25 млн. долара за информация, която да доведе до ареста на венецуелския президент Николас Мадуро. Това стана в деня, в който той положи клетва за трети шестгодишен мандат. Церемонията беше помрачена от обвинения от страна на международната общност и лидерите на венецуелската опозиция.