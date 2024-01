В Новосибирск искат извънредно положение заради липсата на отопление (СНИМКИ и ВИДЕО)

Не е тайна, че инсталациите в града са в катастрофално състояние – например, тръбата, която се спука на 11 януари, оставяйки хиляди хора без парно и топла вода, е била поставена още през 1974 г., съобщават руски журналисти (вижте ВИДЕОТО най-долу в текста).

За да се подменят негодните и корозирали тръби в целия град, които са с дължина над 5000 км, ще бъдат нужни 100 години, пресмята един от водещите. В последните 10 години всяка зима в Новосибирск се случват подобни аварии като тръбите не издържат, а на жителите на многоетажните блокове се е налагало да мръзнат понякога в продължение на дни, но досега не е имало толкова мащабни аварии, казват и в друго предаване по местен телевизионен канал.

ОЩЕ: Авария с тръба с вряла вода в Русия рани десетина души (ВИДЕО)

Снимка: принтскрийн/YouTube/Коалиция 2020

Подмяната на проядените и изгнили тръби би струвала десетки милиарди рубли според най-скромните изчисления. Властта явно не иска да отпусне подобни средства затова тръбите не се подменят, а при спукване просто се заваряват и авариите следват една след друга.

При вчерашната, 17 януари, има 14 пострадали души с изгаряния докато са се опитвали да спасят автомобилите си, около които изниквали гейзери с гореща вода директно на улицата. Трима от пострадалите са хоспитализирани. Осми ден в големи части на града няма отопление или има само в отделни входове на кооперации.

ОЩЕ: Гейзери с гореща вода от покриви на блокове: В Русия продължават драмите с парното (ВИДЕА)

Снимка: принтскрийн/YouTube/Телеканал НСК 49

Не само парно и топла вода липсват обаче. На места е имало срив и на електропреносната мрежа, тъй като при липсата на централно отопление хората масово започнали да се отопляват на ток, съответно и там инсталациите не издържали.

❗️In Russian Novosibirsk has begun signature collection for the implementation of a state emergency due to the lack of heating



Since the 11th of January, the Left-bank district of Novosibirsk has been without the heating. pic.twitter.com/2F2bmG9MMk