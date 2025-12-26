В Русия готови с нова патриотична тоалетна хартия "Победата на нашите" (СНИМКА)

Руският холдинг "Афанасий", известен наред с други неща с производството на бира, представи новата си марка "Победата на нашите". С тази марка ще бъде пусната в продажба патриотична тоалетна хартия. От компанията са обявили, че това ще е своеобразен "принос за укрепването на Русия".

"Този ​​проект се роди по време на конфронтацията ни с корпорацията Heineken. Тогава се сблъскахме с фундаменталния въпрос за ролята и отговорността на руския бизнес пред страната, региона и народа", се казва в изявление на компанията, цитирано от руския сайт telegraf.news.

Потребителите в руската социална мрежа ВКонтакте обаче са реагирали негативно под публикацията на компанията.

В отговор Полина Вакуленко, ръководител на отдел в холдинга, поиска Министерството на вътрешните работи и Следствения комитет на Руската федерация да "проверят всички коментиращи под тази публикация за връзки с терористични групировки на нашите врагове, които очевидно подкопават държавната ни политика и дискредитират армията ни".

В същото време правозащитници от движението "Сорок сороков" обявиха, че подготвят петиция до прокуратурата с искане за разследване на компанията. Както заявява директорът на организацията Георгий Солдатов, пред изданието "Абзац", сама по себе си марката звучи добре и логото е красиво, но продуктът, върху който ще бъде сложено то - тоалетна хартия, повдига въпроси.

