ВИДЕО: Американският БТР "Брадли" разбива руски БТР

Още: Американски БТР-и "Брадли" смазват един от най-модерните руски танкове (ВИДЕО)

Поредното видео е от Донецка област и показва близък бой на машина "Брадли" с руски БТР. Кадрите са заснети от съвсем близо и на тях се вижда какво се случва с руската машина, когато бива обсипана с огън от оръдието на "Брадли"-то.

Резултатът от сблъсъка е ясно в полза на американската машина - тя има прозвище "Убиец на танкове".

Американският БТР, който съсипва руснаците при Авдеевка (ВИДЕО)

Ukrainian units from the 104th Territorial Defense Battalion of the 109th Territorial Defense Brigade watch a Bradley M2A2 destroying a Russian BMP that was trying to storm Ukrainian positions in the Donetsk region. pic.twitter.com/Zltu03WBfD