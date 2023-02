ВИДЕО: Огромен пожар в завод за реагенти за руската петролна индустрия

Предприятието е част от руската химическа индустрия, като произвежда реагенти и оборудване за лаборатории. Компанията има общо 5 завода и част от специализацията е производство на химически реактиви за нефтопреработвателната промишленост.

Според официалната информация, няма пострадали. За гасенето на огъня обаче са мобилизирани 69 пожарникари и 24 пожарни.

ОЩЕ: Склад за камиони изгоря в Русия (ВИДЕО)

In #Ufa, #Russia, a fire broke out at a chemical plant that produces laboratory equipment and reagents. pic.twitter.com/w2cyrTbA8n