Греда! Левски се разминава с трансферна цел, която ще подсили кошмар на Лудогорец

Ръководството на Левски удари греда с една от трансферните си цели. Желаният нападател от "сините" - Андре Кловис, по всяка вероятност ще подсили Карабах. Европейският кошмар на Лудогорец от последните години предложи по-висока сума от столичния ни гранд, с което надделя в битката за бразилеца. Очаква се 27-годишният футболист да пристигне в Баку за подпис до края на седмицата, твърди "Рекорд", цитиран от Gong.bg.

Андре Кловис преминава в Карабах

Левски бе постигнал споразумение с настоящия клуб на нападателя Академико Визеу. На "Герена" обаче се забавиха при договарянето на личните условия на Кловис заради високата заплата, която желаеше южноамериканецът. В този момент се намесва Карабах и слага край на спора с по-висока трансферна сума.

Андре Кловис ще премине медицински прегледи, след което ще подпише договор за три години с азербайджанския колос. Според информацията трансферната сума е около 1 млн. евро. Андре Кловис е част от Академико Визеу от лятото на 2023-та, когато клубът го купува от Ещорил срещу 1,25 милиона евро. В кариерата си централният нападател е носил екипите на Интернасионал, Портимонензе и Лейсоеш.

Любопитното е, че Карабах отстрани Шкендия и ще играе плейоф за Шампионска лига срещу Ференцварош, който елиминира Лудогорец. През 2024 година азербайджанците си заслужиха званието "кошмар за "орлите", тъй като в реванш от третия квалификационен кръг отново на Шампионска лига постигнаха разгром със 7:2 над българския хегемон.

