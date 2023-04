ВИДЕО: Удари в Белгородска и Курска област

Белгородска и Курска област, които граничат със Северна Украйна, отново изпитаха тежестта на войната, която издирваният от Международния наказателен съд в Хага за систематично отвличане на украински деца руски диктатор Владимир Путин подпали.

В Белгородска област дрон е ударил електрическа подстанция, което е довело до прекъсване на подаването на ток за две села - Ближная Игуменка и Драгунско. Освен това, проблеми с тока е имало в самия Белгород.

More from the same fire pic.twitter.com/ErfRUSbaet — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2023

В Курска област също е имало обстрели по две села - Тьоткино и Попово-Лежачи, в Глушковска област.

Also explosions were reported in Glushkovskyi district in the Kursk region 🤷‍♂️ pic.twitter.com/V7VjKJqj8Q — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 17, 2023

Засега няма информация за човешки жертви.

