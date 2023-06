ВИДЕО: Вижте как тренират украинските новобранци във Великобритания

Става въпрос за операция "Интерфлекс", която е ръководена от Обединеното кралство програма за обучение на украински новобранци. Тя им предоставя умения на бойното поле, позволяващи им да защитават родината си от руската агресия.

Обучението е предназначено за нови доброволци, които са се присъединили към Въоръжените сили на Украйна с малък или никакъв предишен военен опит, за да ги научи на уменията, необходими за оцеляване и ефективност в бойните действия на фронта.

