Внезапно почина собственикът на повечето системи за подслушване в Русия

Според "Телеграм" канала Baza тялото му е било намерено през нощта на 22 юли в офиса му на Мичуринския проспект. Твърди се, че причина за смъртта на бизнесмена е сърдечен арест, както пише и РБК.

Антон Черепенников, известен още като Sneg1, е опитен борец срещу терористите в киберпространството. Основното му "оръжие" са комплексите SORM - системи за подслушване на телефони и съхраняване на интернет трафик.

Yet another mysterious death of a top-manager in Russia:

Anton Cherepennikov, owner of Russian IKS Holding, died. He was 40 years old. The preliminary cause of death, according to official sources, was a heart stop.



