Взривове и пожар в един от най-големите химически заводи в Южна Русия (ВИДЕО)

На 15 януари там е избухнал пожар. Местни жители съобщават за взривове преди разгарянето на огъня. Служителите на предприятието са евакуирани.

Кадри в социалните мрежи показват гъст облак дим в небето над завода:

Explosions were heard in the Rostov Region at one of the largest chemical enterprises in the south of the Russian Federation



A fire started at the state-owned Kamensky Combine in the city of Kamensk-Shakhtinsky. Local residents reported explosions before the fire started.… pic.twitter.com/ghepPfKSKr