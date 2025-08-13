Тайфунът "Подул" се усилва, хиляди са евакуирани в Тайван

Тайфунът "Подул" се усили, приближавайки се към Тайван. Всякакви дейности бяха преустановени в обширни територии в южната и източната част на страната в очакване на бурята. Стотици полети са отменени, а близо 5000 души са евакуирани. Островът редовно е връхлитан от тайфуни, особено по слабо населеното си, планинско източно крайбрежие, което е на Тихитя океан. Много фериботни услуги са спрени, а предприятия и училища в южната част на страната са затворени.

В очакване на бурята

Тайфунът от средна степен "Подул", съпътстван от пориви на вятъра, достигащи до 191 километра в час, се отправи към югоизточния град Тайтунг и се очаква да връхлети Тайван днес, обявиха метеоролози.

"Заради тайфуна се предвиждат опустошителни бури. Намерете закрито място, на което да останете", гласи текстовото съобщение, разпратено на жителите в района на Тайтунг тази сутрин. В близките часове са прогнозирани пориви на вятъра със скорост над 150 км/ч.

Девет града и прилежащите им региони обявиха, че днес няма да се работи и няма да се ходи на училище. Властите са ангажирани и с евакуациите на гражданите, чиито домове бяха разрушени миналия месец от преминалия тогава през острова тайфун "Данас".

Тайфунът "Данас", който удари Тайван в началото на юли, уби двама души и рани стотици, докато в южната част на страната през уикенда се изляха валежи над 500 мм.