Горещините продължават: Жълт код за жеги в 10 области

Днес над България ще бъде слънчево, съобщават от НИМХ. Жълт код за жеги е обявен за 10 области на страната - Благоевград, Велико Търново, Видин, Враца, Кюстендил, Монтана, Плевен, Пазарджик, Пловдив и Стара Загора. Максималните температури ще бъдат между 32 и 37 градуса. Ще духа слаб, в Дунавската равнина и източните райони от страната - умерен вятър от изток-североизток. Още: Жълт код за жеги в 11 области

Времето по морето и в планината

Още: Свърши ли ретро лятото и кога спират валежите: Проф. Георги Рачев с оптимистична прогноза

В планините ще бъде слънчево, в следобедните часове с незначителна купеста облачност, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен вятър от североизток. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 28 градуса, на 2000 метра - около 19 градуса.

Още: Идва ли краят на жегите и сухото време: Проф. Георги Рачев с отговора

По Черноморието ще е подходящо за туризъм. Ще бъде слънчево и ще духа до умерен източен вятър. Максималните температури ще бъдат 27-29 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Атмосферното налягане слабо ще се понижи и ще се доближи до средното за месеца.

Още: Идва най-дългият горещ период: Прогнозата за времето с Николай Василковски