В борбата с джигитите: Отнеха десетки коли в Лондон, за да борят опасното шофиране

13 август 2025
Луксозни превозни средства на стойност милиони паунда са конфискувани от лондонската полиция, за да се ограничи опасното шофиране в центъра на британската столица, съобщи BBC. Полицията конфискува 72 превозни средства на стойност приблизително 6 милиона паунда, включително няколко идентични лилави “Ламборгини“, при тридневна операция в "Хайд Парк", "Кенсингтън" и "Челси".

И глоби за различни нарушения на правилата

На шофьори са издадени глоби за различни нарушения на правилата за движение, включително шофиране без застраховка, без шофьорска книжка, лишаване от правоспособност, фалшиви документи и използване на фалшиви регистрационни номера.

Служителите също така са открили няколко откраднати луксозни коли и са извършили осем ареста за редица престъпления, включително на мъж, издирван за причинена телесна повреда и щети. Повечето от конфискуваните „Ферари“, „Ламборгини“ и „Бентли“ са били или неизправни или управлявани незаконно. Няколко от превозни средства са били докарани в Обединеното кралство от чужбина, като шофьорите са използвали автомобилна застраховка от родните си страни, без да проверяват дали полицата осигурява покритие в Обединеното кралство. От лондонската полиция уточниха, че операцията е в отговор на опасенията на жителите и бизнеса, че скъпите превозни средства „причиняват неудобство“ в централен и западен Лондон.

