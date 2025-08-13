Бразилия готви Закон за правилата в социалните мрежи

Президентът на Бразилия Луиз Инасио Лула да Силва заяви, че е готов проектозакон за правилата на дейността в платформите на социалните медии в страната, предаде Ройтерс и БТА. Той ще бъде внесен за четене в Националния конгрес (бразилския парламент), допълва световната агенция. Лула заяви в интервю за медията "БандНюз" (BandNews), че законопроектът за новия регламент за социалните мрежи ще бъде на бюрото му днес следобед, така че правителството може да го внесе в Конгреса.

Съдът на Бразилия взе и важно решения за собствениците на социални медии

Мнозинството от съдиите във Върховния съд на Бразилия одобриха предложението компаниите за социални медии да носят отговорност за незаконни публикации, публикувани от техните потребители, предаде Асошиейтед прес. Жилмар Мендис стана днес шестият от 11-те съдии във Върховния съд, който гласува за отваряне на възможността компании като „Мета“, „Екс“ и „Майкрософт“ да бъдат съдени и да плащат глоби за съдържание, публикувано от техните потребители. Гласуването продължава, но за да бъде приета мярката, е необходимо само обикновено мнозинство.

Решението идва, след като държавният секретар на САЩ Марко Рубио предупреди за възможни визови ограничения срещу чуждестранни официални представители, за които се твърди, че участват в цензурирането на американски граждани. Единственият бразилски съдия, който засега не е съгласен, е Андре Мендонка и неговият глас беше оповестен миналата седмица.

Предложението за социалните медии ще се превърне в закон след приключване на гласуването и публикуване на резултата. Конгресът на Бразилия обаче може да приеме друг закон, който да отмени мярката, посочва АП.

Според действащото законодателство в Бразилия компаниите за социални медии могат да бъдат подведени под отговорност в тези случаи само ако не премахнат опасното съдържание след съдебна заповед.

