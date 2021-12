За първи път в историята: Жена осъди лекар за това, че е позволил да се роди

Жителката на град Скегнес Иви Тумбс е родена с дефект в развитието – аномалия на гръбначния стълб и гръбначния мозък (Spina bifida), която може да доведе до парализа на долните крайници и уринарна инконтиненция.

Според адвокатите на жената лекарят, който е следил бременността на майка й, не е предписал необходимия прием на фолиева киселина и жизненоважни добавки още преди зачеването, и не я е предупредил за възможните последици за здравето на бъдещото й дете. В противен случай жената е можела да прекъсне бременността.

Самата потърпевша определя раждането си като грешка, провокирана от лекарска небрежност. Нейните адвокати заявиха след изслушването днес, че обезщетението вероятно ще бъде в размер на милиони, за да покрие разходите по обгрижването на жената през целия й живот.

Според юристи този случай създава прецедент в съдебната практика, който ще позволи лекарите да бъдат подвеждани под отговорност в случай на небрежност към пациентите по време на консултации за зачеване на дете.

20-годишната Тумбс се бори със заболяването си и макар че понякога прекарва по 24 часа в денонощието, свързана с тръби заради терапията, е твърдо решена да участва на конните състезания с препятствия на Параолимпийските игри.

