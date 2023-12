За военни престъпления в Украйна: Финландия арестува лидер на неонацистка групировка

Още: Военно престъпление: Руснаците използват за щит украински военнопленници при атака (ВИДЕО)

Петровски ще бъде официално обвинен не по-късно от 31 май 2024 г., уточнява агенция Yle. През това време той ще лежи в затвора.

Украйна обвинява 36-годишния Петровски, известен с прякора си "Славян", в престъпления, извършени в Донецка и Луганска област през 2014-2015 г. САЩ наложиха санкции на Ян Петровски за "особена жестокост" по време на боевете в района на Харков миналата година. До 2023 г. съпругата на Петровски получи разрешение за обучение във Финландия и той беше допуснат да влезе в страната като член на семейството и получи разрешение за пребиваване.

