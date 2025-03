Кремъл заяви, че съдържанието на преговорите между Русия и САЩ в Рияд няма да бъде оповестено публично. Говорителят диктатора Владимир Путин Дмитрий Песков заяви пред журналисти, че преговорите са били "технически" и са се задълбочили в детайли, поради което съдържанието им няма да бъде оповестено. Припомняме, че руско-американските разговори на експертно ниво се проведоха в понеделник в Рияд и продължиха 12 часа.

Преди това медиите съобщиха, че страните ще обявят резултатите от преговорите днес (25 март). Източник от Белия дом съобщи пред Reuters, че е постигнат напредък и че "в близко бъдеще" се очаква "положително изявление". Световните медии очакваха, че проектът на съвместно изявление, изпратен до Москва и Вашингтон за одобрение, ще бъде публикуван именно днес. Още: Докато Уиткоф успокоява Европа, че Путин няма да я напада, Лавров го довърши

"Резултатите от продължителните руско-американски преговори бяха докладвани на столиците. Те в момента се анализират", заяви Песков пред журналисти. CBS News също съобщи, че се очаква САЩ и Русия да публикуват съвместно изявление във вторник сутринта след преговорите в Рияд. Примирие и мир в Украйна: Целите, стратегията и вариантите на Путин (ОБЗОР - ВИДЕО)

Разговорите, които се съсредоточиха наред с други въпроси върху опитите за постигане на морска сделка за прекратяване на огъня в Черно море, бяха представени от Вашингтон като стъпка в усилията на президента Доналд Тръмп да сложи край на тригодишната война.

Междувременно AFP съобщи, че в Рияд е започнал нов кръг от преговори между Украйна и САЩ, а руската делегация вече е напуснала Саудитска Арабия.

