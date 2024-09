Загинали и ранени след нова руска бомбардировка по Краматорск (ВИДЕО и СНИМКИ)

Двама души загинаха, а 12 бяха ранени след руска бомбардировка по украинския град Краматорск. Сред ранените има и 3 деца, предаде АФП.

„Нападението е било насочено към центъра на града и е нанесло щети на две високи жилищни сгради и магазини“, написа губернаторът на Донецка област Вадим Филачкин в Telegram.

„Днес следобед руснаците хвърлиха три управляеми въздушни бомби върху града. Двама души са загинали, а най-малко 12 са ранени“, добави Филачкин.

Краматорск се намира на около 20 км. от фронтовата линия, в район, в който руските войски напредват през последните месеци.

