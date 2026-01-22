Оставката на Румен Радев:

Започна срещата между Тръмп и Зеленски (ВИДЕО)

22 януари 2026, 14:40 часа 340 прочитания 0 коментара
Започна срещата между Тръмп и Зеленски (ВИДЕО)

Точно в 14:00 ч. българско време, както бе обявено, започна срещата между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в рамките на Световния икономически форум в Давос. Това потвърди и говорителят на украинския президент Серхий Никифоров.

Срещата ще протече при закрити врати. Нямаше предварителен брифинг за пресата.

Очаква се двамата да обсъдят напредъка в мирните преговори, както и т. нар. "план за просперитет", който трябва да окаже подкрепа на Украйна във възстановяването след войната.

Още: Украинците са невероятни: Уиткоф за пръв път с добри думи, похвали и Зеленски

 

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
Доналд Тръмп мирни преговори Володимир Зеленски война Украйна мир Украйна
Още от Европа
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес