Започна срещата между Тръмп и Зеленски (ВИДЕО)

Точно в 14:00 ч. българско време, както бе обявено, започна срещата между президентите на САЩ и Украйна Доналд Тръмп и Володимир Зеленски в рамките на Световния икономически форум в Давос. Това потвърди и говорителят на украинския президент Серхий Никифоров.

Срещата ще протече при закрити врати. Нямаше предварителен брифинг за пресата.

Очаква се двамата да обсъдят напредъка в мирните преговори, както и т. нар. "план за просперитет", който трябва да окаже подкрепа на Украйна във възстановяването след войната.

