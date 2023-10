Зеленски на срещата в Малта: 66 страни вече се присъединиха към Формулата за мир

Една от целите на срещата е била подготовката на по-мащабна среща до края на 2023 г. Сред целите е било също привличане на подкрепата на страните от глобалния Юг, както и да се окаже подкрепа на Израел на фона на все по-голямата ескалация на събитията в Близкия изток.

На срещата говори президентът Зеленски като припомни 10-те точки от Формулата за мир, която предложи още миналата година:

"10-те точки обхващат всички аспекти на агресията на Русия срещу Украйна и се основават на целите и принципите на Устава на ООН, смисъла и съдържанието на одобрените от света резолюции на Общото събрание на ООН. През изминалата година нашата Формула за мир постепенно стана глобална – все повече държави и международни организации се включват в работата по прилагането й. И резултатът от тези съвместни действия може да бъде възстановяването на териториалната цялост на нашата държава и пълната сила на международното право, тоест надежден и справедлив мир", заяви президентът.

Зеленски добави, че "Всички континенти са представени. Много държави с различни политически традиции. Благодаря на всички лидери и държави, които вече подкрепиха общата визия за света" и допълни, че има потенциал да се включат още държави.

От своя страна ръководителят на президентската канцелария Андрий Ермак написа в телеграм канала си петте теми, които ще бъдат от особена важност - ядрената сигурност, енергийната сигурност, продоволствената сигурност, освобождаването на военнопленниците и връщането на депортираните лица, възстановяването на териториалната цялост на Украйна и световния ред.

