Зеленски: Нуждаем се от САЩ, на Путин не вярвам

30 декември 2025, 06:30 часа 319 прочитания 0 коментара
Украйна не може да спечели войната си срещу Русия без подкрепата на САЩ. Това каза украинският президент Володимир Зеленски в ефира на американския телевизионен канал Fox News. Той добави и че не вярва на руския президент Владимир Путин. "Можем ли да спечелим без американска подкрепа? Не", категоричен бе Зеленски в интервю, в което  изложи трудностите, които ще възникнат от липсата на подкрепа на САЩ. 

"Не вярвам на Путин и той не иска успех за Украйна", заяви Зеленски, добавяйки, че неделната му среща с президента Доналд Тръмп е била продуктивна.

Путин заяви на армията си вчера да продължи с кампанията за поемане на пълен контрол над Запорожката област на Украйна.

Спорът за окупираните територии в Украйна продължава да бъде препъни камък на фона на преговорите между Киев и Москва. Зеленски заяви пред Брет Байер от Fox News, че мирно споразумение с Москва може да е близо. "Мисля, че имаме проблем с един въпрос – за територии", добави той.

Зеленски не е склонен да отстъпи на Москва територия, държана от руските сили от началото на войната през 2022 г.

Той намекна, че Украйна може да е отворена за оттегляне от украинските области Донецка, Луганска, Херсонска и Запорожка, които Русия иска да анексира, само ако украинските избиратели дадат съгласието си на референдум.

 

Виолета Иванова
Виолета Иванова Отговорен редактор
