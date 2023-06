Зеленски поиска легализиране на медицинския канабис в Украйна

"Всички най-добри световни практики, решения, без значение колко трудни или необичайни са те, трябва да бъдат приложени в Украйна, за да не се налага всички украински граждани да понасят болката, стреса и травмите от войната", заяви президентът.

"По-специално, трябва най-накрая честно да легализираме лекарствата на основата на канабис за всички, които се нуждаят от тях, със съответните научни изследвания и контролирано украинско производство", допълни държавният глава, цитиран от "Украинска правда". Подобен призив той отправи и през есента на 2020 г.

Сега Зеленски добави, че Украйна трябва да създаде най-силния сектор за психическа и физическа рехабилитация в Европа, което включва както изграждане на рехабилитационни центрове, така и обучение на съответния персонал.

Медицински канабис (или медицинска марихуана) се отнася до използването на канабиса и съдържащите се в състава му канабиноиди - като тетрахидроканабинол (ТХК) и канабидиол (КБД) - при лечението на заболявания или облекчаване на симптоми. Растението канабис има история на употреба като лекарство, датираща от хиляди години в много култури.

