Войната в Украйна:

Зеленски: Продължаваме контраофанзивата, върнахме си 330 кв. км територия в Донецка област

20 септември 2025, 14:35 часа 157 прочитания 0 коментара
След контраатака в района на Добропиля и Покровск в Донецка област под украински контрол са били върнати 330 кв. км територия, от които над 170 кв. км са напълно освободени от окупатора. Това поясни украинският президент Володимир Зеленски - обръщението му е публикувано на сайта на президентството. 

"Продължаваме контраофанзивните действия. Това беше едно от най-важните направления на руското настъпление и те не успяха да започнат пълноценна офанзива там, нашите военни унищожават силите им. Руснаците понесоха значителни загуби, обменният фонд за нашата държава също е значително попълнен - ​​всеки ден се добавят руски пленници. Искам да благодаря на всички наши подразделения, които участват: 79-та и 82-ра десантно-щурмови бригади, нашите щурмови подразделения - 1-ви, 33-ти, 225-ти, 425-ти щурмови полкове, 14-та бригада на Националната гвардия на Украйна".

"Що се отнася до нашите контраофанзивни действия в районите на Добропиля и Покровск: руснаците искаха да ни обкръжат, но нашите въоръжени сили правят всичко възможно, за да унищожат врага. Днес около 330 (квадратни) километра са под наш контрол, 160 са освободени и над 170 са прочистени от врага", поясни той по-късно и на брифинг, цитиран от Укринформ. Той прогнозира, че руснаците ще съсредоточат основните си усилия в този сектор.

"Разбираме, че това е мястото, където сега ще прехвърлят личния си състав, за да укрепят позициите си. Те постоянно увеличават силите си там, защото това беше основното им настъпление – в района на Добропиля и Покровск. А сега вкараха 61-ва бригада на морската пехота, осъзнавайки, че губят голям брой от войските си", допълни президентът.

Припомняме, че украинските сили нанесоха успешни удари по петролните рафинерии в руските градове Саратов и Новокуйбишевск в Приволжкия федерален окръг. На рафинерията в Саратов се падат приблизително 2,5% от общата преработка на нефт (над седем милиона тона суров петрол годишно). ВСУ съобщават за експлозии и голям пожар. Очаква се точна оценка на нанесените щети.

Рафинерията в Новокуйбишевск пък преработва над 8,8 млн. тона суров петрол на година. Там също са избухнали експлозии, последвани от пожар.

Силите за специални операции на Украйна са поразили и обект за преработка на петрол в град Просвет край Самара.

Елена Страхилова
Елена Страхилова Отговорен редактор
