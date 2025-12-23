Спорт:

Защо Купянск е толкова важен: Говори висш украински граничар

23 декември 2025, 00:50 часа 370 прочитания 0 коментара
Превземането на Купянск би отворило вратата за Русия към Харков, както и тила на украинските части в Донбас. Това заяви в ефира на Vecher.LIVE Вячеслав Федорченко, инспектор на граничната служба 1-ва категория в граничното комендатурно управление на бързото огнево осигуряване на бригада „Отмъщение“. Според него, Купянското направление е преди всичко логистична артерия и важна отбранителна линия, която да попречи на противника да премине река Оскол.

„Защото щом премине реката и превземе Купянск, пред него ще се отворят два пътя към две врати. Първата врата е Харков, а втората е директен вход в тила на нашите части в Донбас“, отбеляза Федорченко.

Описвайки боевете, водени в Купянск, той отбеляза, че те са трудни поради градската среда, тъй като врагът може да бъде навсякъде, за разлика от откритата местност, която е лесна за контролиране. „Гледайки фронтовата линия, която преминава през полетата, знаеш къде е врагът, в каква посока се движи и работиш, знаейки, че никой няма да те атакува отзад. В градския бой вече не се води хоризонтална война, а вертикална. Тя включва използването на големи количества боеприпаси, а врагът може да бъде на 360 градуса около теб. Това са много изтощителни битки, защото дори евакуацията на ранените е усложнена от факта, че ранените може да лежат в полезрението на противника и екипът за евакуация ще бъде в капан“, отбеляза граничарът. Граничарят потвърди, че въпреки руските твърдения за пълното превземане на Купянск, градът всъщност е под украински контрол.

Ситуацията в Купянск

Същевременно Юрий Федоренко, командир на 429-и отделен полк за безпилотни летателни системи „Ахил“, също разкри каква е ситуацията около Купянск. Според него метеорологичните условия там намаляват ефективността на дроновете, което врагът се опитва да използва. Той добави, че врагът е започнал да използва бронирана техника за проникване и пробив през бойните линии. Въпреки това, благодарение на инженерната подготовка и действията на Силите за отбрана, пробиви няма, отбеляза военнослужещият.

Федоренко изрази увереност, че Купянск ще бъде напълно освободен от руските нашественици в обозримо бъдеще. Той обясни, че Силите за отбрана продължават да разчистват части от града, защото в момента руснаците са блокирани в северните покрайнини“. Той добави, че „врагът не е в състояние да проникне в града и да осигури на подразделенията си необходимите логистични доставки“.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Русия война Украйна Купянск
