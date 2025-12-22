Зеленски с подробности за последните мирни преговори, предупреди за мащабна руска атака навръх Коледа (ВИДЕО)

Украинският президент Володимир Зеленски докладва за предварителните резултати от работата на украинската делегация в Маями. Там с представители на Съединените щати бяха съгласувани няколко проекта на документи за прекратяване на войната. Освен всичко друго, дискусията се фокусира върху бъдещите правно обвързващи гаранции за сигурност за Украйна. Зеленски направи това изявление пред журналисти по време на речта си по случай Деня на дипломатическата служба.

„Нашата основна цел е справедлив мир и край на войната. Засега има война, но правим всичко възможно, за да осигурим победа чрез дипломация. Това е, за да запазим колкото се може повече от нашите героични войници, нашите бойци“, отбеляза Зеленски.

Държавният глава добави, че украинската преговаряща делегация в момента се завръща в Украйна от Маями. Президентът ще има повече подробности утре сутрин. „Според мен всичко, което можехме да направим за първите чернови на проекта, вече е налице. В плана има 20 точки. Вероятно не е перфектен, но планът е налице“, подчерта Зеленски.

Той отбеляза също, че съществуват установени гаранции за сигурност между Украйна, европейците и Съединените щати. Това се отнася до рамков документ. „Има отделен документ между нас и Съединените американски щати – двустранни гаранции за сигурност. Смятаме, че това са документите, които трябва да бъдат разгледани в Конгреса на САЩ, като някои подробности и приложения са класифицирани“, отбеляза президентът. Зеленски не даде повече подробности.

Zelenskyy said that the basic package of documents for the peace plan is already ready. The plan contains 20 points, and according to the president, although it is not perfect, the proposals on security guarantees look convincing. pic.twitter.com/IBNr77eGGF — WarTranslated (@wartranslated) December 22, 2025

„Видях първоначалните планове. Честно казано, почти 90% от тях са именно онези приложения, които са важни за нас – какво могат да очакват нашата армия и Украйна след подписването на подобни гаранции, колко силни можем да бъдем. И всичко това изглежда доста обещаващо“, каза президентът.

Зеленски уточни, че това е съвместна разработка между Украйна и Съединените щати. „Това показва, че сме много близо до постигането на реалния резултат“, добави държавният глава. Той съобщи още, че е разработен първият проект на споразумение за възстановяване на Украйна след края на войната.

„По принцип основният набор от документи, според мен, е готов. Има някои неща, за които не сме готови. И има неща, сигурен съм, за които руснаците не са готови. Американците в момента преговарят с другата страна – с руските представители. Те ще разговарят и след това ще получим тяхната обратна връзка“, каза Зеленски.

Президентът добави, че Съединените щати искат подробности за некоординираните формати на документи засега да не бъдат публично оповестявани. Както съобщи УНИАН, вицепрезидентът на САЩ Джей Д. Ванс обяви напредък в мирните преговори за Украйна. Той обаче добави, че все още не може да каже със сигурност, че е възможно мирно уреждане.

По-рано специалният пратеник на САЩ Стив Уиткоф, коментирайки преговорите в Маями, заяви, че по време на отделна среща между САЩ и Украйна вниманието е било насочено към по-нататъшното развитие на 20-точковия план, координирането на позициите по гаранциите за сигурност, особено от страна на САЩ, и по-нататъшното разработване на план за икономическо развитие и просперитет.

„Русия готви масирана атака навръх Коледа“

Същевременно Зеленски предупреди, че Русия може да нанесе масиран удар по Украйна през следващите дни. Мониторинговият канал също съобщава за необичайна активност в руското стратегическо авиационно командване и вероятно подготовка за рекордна атака с дронове и ракети, потенциално до 800 дрона, което Киев смята, че ще се случи на Коледа.

Президентът отбеляза, че американците и германците са нетърпеливи за коледно примирие. Той добави, че това винаги е сигнал, че страните са готови да намерят някакъв дипломатически път напред. Руснаците обаче отхвърлиха подобно примирие. Както добави Зеленски, няма нищо ново в подобен ход на страната агресор. „Не, че не го искат. Разбираме това. Проблемът е, че когато Русия казва: „Няма да има коледно примирие“, мисля, че винаги казват точно това... След тези сигнали поисках нашето разузнаване да бъде засилено максимално и да разберем къде се намираме. Разбираме, че точно сега, точно на нашата Коледа, те биха могли да нанесат някакъв мащабен удар“, отбеляза Зеленски.

Президентът уточни, че е провел заседание на Щаба, на което са обсъдени въпроси за защитата на украинските градове и села на 24-25 декември. „Трябва да обърнем внимание на това. Самите военни трябва да обърнат внимание. Те могат да се защитават. Това е много трудно, защото, за съжаление, има недостиг на системи за противовъздушна отбрана“, добави Зеленски. В същото време Украйна работи по сключването на договори за закупуване на десетки системи за противовъздушна отбрана, включително системата „Пейтриът“.

По-рано експертът по радиоелектроника и комуникационни системи Сергей „Светкавицата“ Бескрестнов съобщи, че руските окупатори са натрупали приблизително 2000 безпилотни летателни апарата. От тях приблизително 1400 са бойни дронове тип „Шахед“.

Според специалиста, това не отчита резервите на противника. Той смята, че Русия би могла да използва тези дронове в два или три масирани удара или да ги разпредели равномерно през зимата. В предишни години на пълномащабната война срещу Украйна, Русия е предприемала атаки срещу украински градове по време на зимните празници.

Развитието на противовъздушната отбрана на Украйна

Зеленски обясни и как вървят дейностите по развитието на противовъздушната отбрана на Украйна. „Напредъкът върви, но изграждането на системи отнема време“, обясни той, като подчерта, че Украйна няма достатъчно прехващачи на дронове, не заради финансиране, а защото производството не може да навакса търсенето.

„Мисля, че това е много добро оръжие. Показва добри резултати. Няколко компании го произвеждат. Честно казано, не всички от тях дават 100% резултати; те варират от 60 до 90%. Различни компании. Във всеки случай, ние разширяваме тази област. И производителността се подобрява. Има няколко напреднали компании, но прехващачите не са достатъчни“, каза Зеленски пред репортери.

Президентът добави, че въпросът дори не е в парите, нито само в ресурсите. „Парите винаги са в недостиг. Но сега, що се отнася до прехващачите, не става въпрос само за пари. Има технически проблеми. Производителите не могат да произведат толкова, колкото ни е необходимо в момента“, каза Зеленски.

Zelensky on Ukraine’s air defense: results first, then talk. Progress is happening, but building systems takes time. He also stressed that Ukraine lacks enough drone interceptors, not because of funding, but because production can’t keep pace with demand. pic.twitter.com/JClCotfIm7 — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) December 22, 2025

Както съобщи УНИАН, Обединеното кралство планира масово производство на украински зенитни дронове-прехващачи Octopus. Производството може да достигне няколко хиляди на месец.

Отвеждането на украински военни в Русия

Украинският президент Володимир Зеленски разкри подробности и за отвличането на 52 украински цивилни от село Грабовское в Сумска област от руските сили. По време на реч по случай Деня на дипломатическите служители той обясни какво се е случило в селото, намиращо се на границата с Русия. То е частично разделено от държавната граница.

„Там останаха 52 цивилни, украински граждани, които не се бяха евакуирали “, отбеляза Зеленски. Той уточни, че хората не искат да се евакуират по различни причини. „Това са различни хора. Някои от тях – около 17-18 души, бяха на военна възраст. Другите бяха жени и деца. Изненадан съм, че там имаше деца. Изненадан съм, че родителите се отнасят с децата си по този начин“, добави Зеленски. Според държавния глава тези украински граждани са имали някакъв диалог или връзка с хора от Русия. „Хората живеят така от години. Мисля, че просто не са очаквали „руските“ войници да дойдат и да ги вземат в плен“, каза Зеленски, като предположи, че украинците може би са отведени в Белгородска област.

Същевременно той добави, че 13 украински войници също са били пленени от Русия. Държавният глава обаче не е запознат с обстоятелствата. „Нашите войски можеха да унищожат врага там. Можехме да ги унищожим от разстояние с артилерия и дронове. Просто не го направихме, защото там имаше цивилни. Не искахме да убиваме цивилни“, каза Зеленски. В същото време той е убеден, че позициите в това село ще бъдат възстановени.

Ситуацията на фронта

Държавният глава отбеляза, че ситуацията в Покровск остава непроменена. „Само числата се променят. В центъра на Покровск в момента преброяваме около 1100 „руснаци“. Военните съобщиха днес. В центъра на града сме на приблизително същото ниво“, каза Зеленски.

Той отбеляза, че украинските позиции в района на Покровск се защитават. „Ситуацията през последните няколко месеца, бих казал, остана непроменена“, добави президентът.

Освен това Зеленски заяви, че има силен натиск от Русия в Мирноград, но „нашите сили държат позициите си“. Ситуацията в Хуляйполе остана непроменена през последната седмица. „Там беше трудно. Днес ситуацията там се стабилизира“, добави президентът.

В същото време Зеленски определи ситуацията в Купянск като положителна. „Нашите сили напреднаха в Купянск, разчистиха още половин километър... Там се провежда истинска операция. Днес контролираме Купянск. Там със сигурност има руснаци. Нашите сили предполагат, че има до 100 от тях. Тоест, вече не са много там. Преди имаше повече. Вече има няколко, може би 80, може би 100. Всички са там временно“, обясни той.