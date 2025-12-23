След руския обстрел: Щети на пристанище и цивилен кораб в Одеса

Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса тази вечер, съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море. Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма, предаде БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

