След руския обстрел: Щети на пристанище и цивилен кораб в Одеса

23 декември 2025, 01:12 часа 270 прочитания 0 коментара
Щети са нанесени на пристанищната инфраструктура и цивилен кораб в резултат на атаката с дронове в Одеса тази вечер,  съобщи председателят на Одеската областна военна администрация Олег Кипер в канала си в Телеграм. В 19.46 часа тази вечер на украинския черноморски град бе нанесен масиран удар с дронове откъм акваторията на Черно море. Всички съответни служби работят на терен. Информация за пострадали до момента няма, предаде БТА.

Българите в Одеска област наброяват над 150 000 души и са трети по численост според последното  официално преброяване в Украйна. В самия град Одеса живеят около 50-60 хиляди българи. Най-голямото компактно българско население е съсредоточено в Болградски, Измаилски и Белгород-Днестровски район.

Елин Димитров
Елин Димитров Отговорен редактор
Пристанище Одеса руски удари война Украйна
