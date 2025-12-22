Лайфстайл:

Хартия, машина, честен вот: Ивилина Алексиева с експертни предложения за Изборния кодекс (ВИДЕО)

Съществени промени в Изборния кодекс не е добре да се правят година преди избори. Тази препоръка е на база натрупан опит. Непосредствено преди избори политиците вече са в предизборна кампания. Тогава има много повече лозунги, отколкото рационална мисъл. Това заяви в предаването “Студио Actualno” изборният експерт Ивилина Алексиева - Робинсън, коментирайки поредните идеи за промени в Изборния кодекс.

По думите ѝ за да се гарантира избирателното право на всички граждани, трябва да има възможност да се гласува както с хартиени бюлетини, така и с машини. За хартиените бюлетини нормативната уредба е достатъчно ясна, просто не се спазва. Призовавам неправителствените организации да направят мрежи от доброволци, застъпници, наблюдатели в секциите, в които има проблеми. Според нея така ще се осигури сериозна прозрачност на процеса.

При машините видяхме, че имаше проблеми с неотпечатване на хартии. Изборният кодекс забранява тестването на хартията, но това трябва да се премахне - трябва да се направи стрес тест на машините - било то бюлетини, било то разписки. Не може частна фирма да инсталира софтуера, да подпомага целия процес - това са държавни, а не частни избори. Тези машини трябва да бъдат променени. В момента при 12 000 машини, подлежат на проверка 10-12 машини, каза още Робинсън. 

Целия разговор с водещ Мирослав Димитров гледайте във видеото.

 

